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В.о. голови правління Укренерго: Борги перед компанією перевищують 34 млрд грн

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Борг НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку (БР) наразі становить понад 16 млрд грн, а борги компаній-учасників цього ринку перед НЕК перевищують 34 млрд грн.

Про це заявив в.о. голови правління компанії Олексій Брехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Борги "Укренерго" на БР наразі становлять понад 16 млрд грн, його учасників перед нами - понад 34 млрд грн", - сказав він у бліц-інтерв'ю.

Брехт зазначив, що частину своїх боргів компанія має намір погасити за рахунок коштів від продажу потужності міждержавного перетину для імпортно-експортних операцій з е/е.

"Ми вже цього року отримали відповідне законодавче рішення і збираємося направити на БР частину коштів, отриманих від розподілу доступу до мережі системи передачі. Це в межах року буде близько півтора, можливо, 1,6 млрд грн. Це ми вже майже здійснили", - сказав голова НЕК.

Другим джерелом погашення боргів він назвав пропорційне спрямування на БР і "ГарПок" (у межах спецзобов'язань з оплати зеленої е/е) коштів від економії на диспетчеризації у 2023 і 2024 роках.

"Очікуємо на відповідні законодавчі зміни. Загальний обсяг погашення заборгованості за схвалення цих відповідних законодавчих змін буде в нашому розумінні від 12 до 15 млрд грн", - пояснив Брехт.

Він також додав, що компанія очікує погашення цьогоріч НАЕК "Енергоатом" боргів перед постачальниками універсальних послуг (за даними "ГарПоку" на кінець вересня приблизно 10 млрд грн - ЕР), які зі свого боку перерозподілять відповідні кошти на погашення своїх боргів перед "Укренерго" та операторами системи розподілу (ОСР).

"Є обережне розуміння того, що цього року борги "Енергоатому" будуть погашені. Відповідно, ми зможемо також збільшити розрахунки за ПСО і на БР", - зазначив керівник "Укренерго".

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн. На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.

Укренерго
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