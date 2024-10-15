Боррель: Обговорили продовження Тренувальної місії ЄС, яка забезпечує підготовку українських військових

Міністри закордонних справ держав – членів Європейського Союзу в понеділок, 14 жовтня, обговорили продовження Тренувальної місії ЄС (EUMAM), яка забезпечує підготовку українських військових.
Про це на пресконференції за підсумками засідання оголосив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".
За словами Борреля, наразі Збройні Сили України "перебувають під великим тиском по всій лінії фронту", який став більшим, ніж до початку літа.
"Ми повинні надавати українським Збройним Силам більше спроможностей та нарощувати нашу Тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", – оголосив він, додавши, що сподівається на консенсус щодо цього рішення в Раді ЄС.
Також топдипломат ЄС торкнувся теми блокування коштів Європейського фонду миру, які йдуть на компенсації державам-членам наданої Україні військової допомоги.
За словами Борреля, "ми майже досягли" розблокування, але оголосити про конкретне рішення він не зміг. Водночас він пообіцяв, що після ухвалення необхідного рішення відвідає Україну, і це станеться до завершення його мандата.
Нагадаємо, місія EUMAM була створена в жовтні 2022 року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців. У межах EUMAM навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини.
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