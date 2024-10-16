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Лещенко: Американські політики тиснуть на Зеленського щодо запровадження в Україні мобілізації з 18 років

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Американські політики з Республіканської та Демократичної партій тиснуть на українського президента Володимира Зеленського у питанні необхідності запровадження в Україні мобілізації громадян з 18 років.

Про це повідомив народний депутат, представник Офісу президента Сергій Лещенко.

Він зауважив, що на думку політиків США, збільшення однієї зброї на полі бою - замало.

"Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років", - повідомив нардеп.

За його словами, західні партнери як аргумент наводять війну Сполучених Штатів у Вʼєтнамі, коли там в армію забирали навіть з 19 років.

"Тому американці натякають: самої лише західної зброї недостатньо, треба мобілізація з 18 років", - написав він.

Водночас стверджує, що президент не піддався тиску, натомість продовжує переконувати політиків з обох партій надавати зброю без необхідності зміни призовного віку українців.

Зеленський, мобілізація, Лещенко.
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