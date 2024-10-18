Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

8% компаній-членів ЄБА негативно оцінюють вплив євроінтеграційного руху на підприємство

184

Вплив євроінтеграційного руху на підприємство позитивно оцінює 71% компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомила заступниця директора ЄБА Світлана Михайловська.

“21% оцінюють цей вплив як нейтральний та 8% як негативний. Ще досить цікаво, що 95% готові до роботи на ринку ЄС, 31% готові вже повністю, за власною оцінкою, 38% – переважно, 26% – частково”, - сказала вона на презентації дослідження на конференції "Україна на шляху до ЄС" у четвер.

Згідно з інформацією на сайті ЄБА, 83% бізнесів готові долучатися до формування переговорної позиції України щодо вступу до ЄС.

Щодо оцінки загального прогресу у виконанні євроінтеграційних зобов'язань України, то 52% респондентів вважають, що він задовільний, а 5% – суттєвий. При цьому решта 42% оцінює євроінтеграційні зусилля України як несуттєві, 2% вважають, що прогрес відсутній.

Розповідаючи про окремі напрями, найбільший прогрес учасники опитування вбачають у сфері цифрової трансформації та медіа (4 бали з 5 можливих), транспортної політики (3,07 бала), сільського господарства та розвитку сільських територій (3,05 бала).

“Але найгірше оцінюється наш прогрес щодо судової влади та фундаментальних прав (1,71), правосуддя, свободи та безпеки (1,76) і це знову ж таки нас повертає до необхідності фокусуватися на фундаментальних реформах, які є передумовою для будь-яких наших змін, трансформацій та євроінтеграційних прав", - наголосила Михайловська.

За оцінкою учасників опитування, найкращий діалог з євроінтеграційних питань серед органів держвлади бізнес має із Кабінетом Міністрів (2,92 бали), далі йдуть інші органи центральної влади (2,81), Верховна Рада (2,53 бали) та місцеві органи влади ( 2,46).

На думку бізнесу, швидшому виконанню Україною євроінтеграційних зобов'язань перешкоджає низька інституційна здатність (78%), зокрема брак ресурсів та професійних кадрів, недостатня експертиза в органів державної влади (71%), громадськості та бізнесу та відсутність політичної волі (62%) .

Ще 35% опитаних заявляють про відсутність доступу бізнесу до інструментів фінпідтримки з фондів ЄС, 29% респондентів вважають недостатньою інформаційну підтримку та техпідтримку з боку ЄС.

Щоб стати повноправним членом ЄС, на думку 39% учасників опитування, Україні знадобиться від 5 до 10 років. Ще 30% вважають, що країна зможе вступити до ЄС протягом наступних п'яти років, а 26% припускають, що на це піде понад 10 років.

Опитування проводилося з 25 червня до 22 серпня 2024 року серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації. Серед опитаних компаній 59% постачають товари чи послуги ринку ЄС, 58% імпортують товари чи з ринку ЄС, 8% планують вихід ринку.

ЄБА, опитування
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 18 октября 2024
Четверг, 17 октября 2024
Среда, 16 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023