Стала відома причина зупинки електронного бронювання через портал "Дія"

Послуга електронного бронювання через портал "Дія", запущена в середині липня цього року, тимчасово закрита через аудит заброньованих, таке офіційне повідомлення з'явилося на порталі.
"Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями", - йдеться в інформації.
У чаті під навчальним відео на запитання про можливість отримання броні за заявкою, поданою 17 жовтня, "Дія" радить чекати на результат бронювання.
Як повідомлялося, користувачі "Дії", які намагаються пройти процедуру електронного бронювання, з початку жовтня почали скаржитися, що подані заявки досі відпрацьовуються. У свою чергу "Дія" повідомила, що новий термін обробки заявок становить три дні замість колишніх приблизно 10 хвилин.
Згодом стало відомо, що уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міністерства оборони щодо проведення до 15 листопада 2024 року обласними, Київською міською державною адміністраціями за участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
"Рішення було ухвалено, тому що різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч осіб, а тут за пару місяців – зростання вдвічі", – пояснив проведення аудиту заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який ініціював його на засіданні уряду.
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