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Укренерго: Вже наступного тижня ENTSO-E може ухвалити рішення про збільшення імпорту електроенергії в Україну

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Вже наступного тижня мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E може ухвалити рішення про збільшення потужності міждержавного перетину для імпорту електроенергії в Україну, яка наразі становить 1,7 ГВт.

Про це повідомив в. о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

За його словами, вже завершуються остаточні погодження та розрахунки, і наступного тижня Україна зможе збільшити потужності імпорту електроенергії з ЄС.

Брехт наголосив, що позиція європейських колег полягає в тому, щоб після ухвалення цього рішення продовжити роботи із подальшого нарощування відповідної спроможності.

"І голова ENTSO-E, і голова наглядової ради мережі на минулому тижні асамблеї чітко підтримали зусилля України щодо збільшення можливостей для імпорту, а також висловили сподівання, що жоден учасник системи передачі не наважиться навіть подумати про те, щоб не підтримати Україну. Це взагалі табу", - зауважив очільник "Укренерго".

Раніше Брехт повідомив про переговори ENTSO-E щодо збільшення потужності для імпорту, як мінімум, до 2 ГВт, але не виключено, що буде ухвалено рішення про збільшення до максимально можливої технічної позначки 2,2 ГВт.

Укренерго
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