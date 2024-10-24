Bloomberg: Наразі спострегається спад російської економіки

Зростання російської економіки у воєнний час пройшло свій пік. Наразі спострегається її спад.
Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Пік зростання був пройдений, швидше за все, в середині цього року. Якою буде траєкторія зростання в наступному році - відкрите питання, чи буде це "м'яка" або "жорстка" посадка для економіки", - сказав виданню економіст Олег Кузьмін, економіст.
Як пише Bloomberg, стрімке зростання економіки в росії забезпечило військове виробництво. Однак попри те, що воно продовжує розширюватися - цього недостатньо, щоб компенсувати спад в інших секторах економіки.
Також варто зауважити, що днями Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо економіки росії і тепер бачить зростання в 2025 році на рівні 1,3% порівняно з 1,5% раніше.
Цікаво і те, що у вересні російське виробництво скоротилося вперше з квітня 2022 року. При цьому у серпні економіка рф зросла на 2,4% в річному обчисленні. Це найповільніший показник з часу рецесії, що настала одразу після вторгнення росії в Україну у 2022 році.
Зазначається, що таке уповільнення за межами військово-промислового сектору підкреслює подальше занурення росії в економіку війни.
росіяни вже стикаються з кризовими процентними ставками, а в п'ятницю центральний банк може підвищити базову ставку до 20% - так само високо, як і через кілька тижнів після початку вторгнення. Таким чином там намагаються приборкати інфляцію. Будь-який спад в економіці може призвести до того, що росіяни "відчують економічний біль", від якого вони були в основному захищені на тлі санкцій, які продовжують запроваджувати США та їхні союзники.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023