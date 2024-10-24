Кабмін дозволив перевіряти критично важливі підприємства, працівники яких мають право на бронювання

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку визначення критично важливих підприємств, працівники яких мають право на бронювання. Зокрема, він дозволив перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.
У порядку визначення критично важливих підприємств з'явився новий пункт, який передбачає, що орган, який надав критичний статус, може провести перевірку цього підприємства на відповідність критеріям. За результатами перевірки можливі два рішення:
підприємство визнають таким, що не відповідає критеріям, тож його статус критично важливого скасують
підприємство визнають відповідним до критеріїв і статус підтвердять.
У вересні прем'єр-міністр анонсував запровадження економічного бронювання за принципом "воюй або працюй". За даними співрозмовників редакції, станом на вересень обговорювали, що критеріями бронювання будуть не лише "біла" зарплата понад 34 тисячі гривень. Серед новацій – гарантії відстрочки кваліфікованим кадрам, які повернуться з-за кордону. Таким чином в Кабміні сподіваються на створення додаткових робочих місць. Ще одна мета – вивести з тіні бізнес, який й досі сплачує зарплати в конвертах. Плюс – підвищення військового збору з 1,5% до 5% та щомісячна звітність ПДФО. Докладно про це – в матеріалі Анни Стешенко "«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023