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Bloomberg: Китайські автовиробники можуть понад удвічі збільшити виробництво за кордоном, щоб обійти мита США та ЄС

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Китайські автовиробники можуть понад удвічі збільшити потужності повного циклу виробництва за кордоном, щоб обійти мита США та ЄС, а також задовольнити попит, що зростає. Про це пише Bloomberg.

Традиційно, китайські автовиробники користувалися такою схемою для освоєння іноземних ринків: ключові частини автомобілів виробляли в Китаї, а потім відправляли за кордон для складання.

Але через мита, які запровадили США, Європейський Союз та Туреччина, інвестиції у повний виробничий процес за кордоном зростають.

Повний виробничий процес охоплює чотири основні етапи: штампування, зварювання, фарбування та остаточне складання. Це капіталомісткий процес, але він має вищу виробничу потужність порівняно з частковим складанням.

Китайські автовиробники побудували і ввели в експлуатацію заводи з повним циклом виробництва в дев'яти країнах з річною виробничою потужністю 1,2 млн автомобілів на 2023 рік.

За даними видання, до 2026 року цей показник зросте більш ніж удвічі – до 2,7 млн одиниць у понад десяти країнах, якщо всі заяви компаній будуть виконані вчасно.

Водночас зростання виробництва автомобілів методом часткового складання йде повільніше. Очікується, що до 2026 року їхня загальна потужність зросте з 2,2 до 2,8 млн одиниць.

Виробник авто BYD разом з китайськими державними компаніями Chery Automobile, Changan Automobile, GAC Auto та SAIC Motor оголосили про десять нових або розширених проєктів для своїх закордонних заводів з 2023 року, зокрема у Таїланді, Індонезії та Бразилії.

Китайські автовиробники також розширюють свою присутність у Південно-Східній та Центральній Азії, Латинській Америці та на Близькому Сході як завдяки експорту, так і завдяки місцевим виробничим проєктам.

Китай, Bloomberg, автовиробництво
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