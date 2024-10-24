Bloomberg: Китайські автовиробники можуть понад удвічі збільшити виробництво за кордоном, щоб обійти мита США та ЄС

Китайські автовиробники можуть понад удвічі збільшити потужності повного циклу виробництва за кордоном, щоб обійти мита США та ЄС, а також задовольнити попит, що зростає. Про це пише Bloomberg.
Традиційно, китайські автовиробники користувалися такою схемою для освоєння іноземних ринків: ключові частини автомобілів виробляли в Китаї, а потім відправляли за кордон для складання.
Але через мита, які запровадили США, Європейський Союз та Туреччина, інвестиції у повний виробничий процес за кордоном зростають.
Повний виробничий процес охоплює чотири основні етапи: штампування, зварювання, фарбування та остаточне складання. Це капіталомісткий процес, але він має вищу виробничу потужність порівняно з частковим складанням.
Китайські автовиробники побудували і ввели в експлуатацію заводи з повним циклом виробництва в дев'яти країнах з річною виробничою потужністю 1,2 млн автомобілів на 2023 рік.
За даними видання, до 2026 року цей показник зросте більш ніж удвічі – до 2,7 млн одиниць у понад десяти країнах, якщо всі заяви компаній будуть виконані вчасно.
Водночас зростання виробництва автомобілів методом часткового складання йде повільніше. Очікується, що до 2026 року їхня загальна потужність зросте з 2,2 до 2,8 млн одиниць.
Виробник авто BYD разом з китайськими державними компаніями Chery Automobile, Changan Automobile, GAC Auto та SAIC Motor оголосили про десять нових або розширених проєктів для своїх закордонних заводів з 2023 року, зокрема у Таїланді, Індонезії та Бразилії.
Китайські автовиробники також розширюють свою присутність у Південно-Східній та Центральній Азії, Латинській Америці та на Близькому Сході як завдяки експорту, так і завдяки місцевим виробничим проєктам.
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