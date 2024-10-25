Угорська опозиційна партія має вищий рівень підтримки, ніж партія Орбана, - опитування

Опитування аналітичного центру Publicus Institute показало, що угорська опозиційна партія "Тиса" має вищий рівень підтримки, ніж партія "Фідес" чинного прем'єра Віктора Орбана.
"Фідес" незмінно лідирувала протягом останніх 18 років, пише Népszav.
Партією "Тиса" керує Петер Мадяр.
Опитування провели в період з 11 по 18 жовтня. Воно показало, що партія "Тиса" випередила "Фідес" як серед загального населення, так і серед виборців, які визначилися з вибором.
Зокрема, серед усього населення "Тису" підтримують 24%, а "Фідес" 23%. Серед тих, хто пообіцяв брати участь у виборах і визначився з вибором, співвідношення 39% проти 37% на користь партії Мадяра.
Інше опитування провів у першій половині жовтня 21 Research Center. Воно показало, що "Тиса" має 42% підтримки серед виборців, які визначились з вибором, "Фідес" - 40%. Стосовно електорату у цілому, то "Фідес" за цим опитуванням все ще лідирує з підтримкою 29%. Партія Орбана випереджає "Тису" на три відсоткові пункти.
Два інших опитування показали, що "Фідес" скорочує перевагу над "Тисою".
У всіх опитуваннях близько 30% виборців не визначилися.
"Ми творимо історію. Ми не бачили нічого подібного протягом 18 років. Угорщина надіслала меседж: режим Віктора Орбана закінчився", - прокоментував ситуацію Мадяр.
Партія "Тиса" зібрала у середу в Будапешті понад 10 тис. людей на мітинг у день річниці Угорської революції 1956 року. Мадяр оголосив про кроки з підготовки своєї партії та обрання її кандидатів на вибори 2026 року.
Лідер партії пообіцяв викорінити корупцію, інвестувати в охорону здоров'я та освіту та розпочати "національний діалог" з виборцями з 5 листопада. Тоді уряд Орбана готується розіслати загальнонаціональні опитування мільйонам угорців щодо своєї економічної програми.
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