Експерт про ініціативу Зеленського: Багатим людям немає сенсу давати 1 тисячу гривень

Багатим людям немає сенсу давати 1 тисячу гривень, а для бідних цієї суми буде замало. Тому на думку економічного експерта Олега Пендзина, варто переглянути концепцію запропонованої програми підтримки для українців та зосередитися на дійсно малозабезпечених категоріях. Про це він розповів журналісту УНН.

«Те, що вона економіці країни навряд щось дасть - це правда, тому що попередньо ми вилучаємо з економіки України приблизно таку саму суму у вигляді податків, а потім повертаємо людям у вигляді роздачі коштів. Тобто, за великим рахунком, жодних позитивних та й негативних моментів там не буде», - сказав Пендзин.

Проте економіст зауважив на соціальному аспекті даної програми.

«Весь цивілізований світ допомагає соціально незахищеним верствам населення, а не всім підряд. Який сенс давати тисячу гривень людині, яка одноразово в ресторані витрачає у два-три рази більше? Багатим людям немає сенсу давати, вони навіть не зауважать ці гроші, а бідним та тисяча гривень точно буде замалою. Тому я б, напевно, вважав, що вартувало б переглянути саму концепцію і не роздавати людям гроші, а дати дійсно інвалідам, малозабезпеченим, вимушено переміщеним особам, пенсіонерам. Тобто тим, для кого ці гроші будуть надзвичайно важливі», - вважає Пендзин.

Економіст також прокоментував механізм отримання коштів.

«Ми почули орієнтовні пропозиції щодо механізму, яким чином гроші мають бути розподілені серед людей. Механізм через віртуальну картку, яка відкривається в "Дії" через смартфон, це точно не той механізм, яким може отримати гроші пенсіонер або людина низького рівня достатку, тому що в них немає цих смартфонів, вони точно не розуміють, що таке віртуальна картка українського кешбеку. Тому, на мій погляд, для цієї категорії людей це має бути максимально спрощено», - сказав Пендзин.

Окрім того, він зазначив, що на законодавчому рівні, як мінімум потрібно зробити зміни до закону про державний бюджет.

«Тому що такої програми в бюджеті 2024 року на сьогодні немає. А якщо її немає, потрібно вводити, адже інакше ті гроші не можуть бути роздані. Тим більше Президент поставив завдання роздати гроші до 1 грудня, а знаючи швидкість перебігу розгляду законодавчих ініціатив у Верховній Раді, це може тягнутися дуже довго. На сьогодні у державному бюджеті немає програми під яку можна було б роздати ці гроші», - сказав Пендзин.