Світовий банк прогнозує зниження цін на нафту у 2025 році

Світовий банк у свіжому звіті про перспективи товарних ринків прогнозує зниження цін на нафту у 2025 році. Це частково пов'язано з великим надлишком пропозиції нафти, йдеться на сайті СБ.

Очікується, що у 2024-2025 роках глобальна пропозиція нафти буде перевищувати попит у середньому на 1,2 млн барелів на день. Це описується як "надлишок нафти, настільки великий, що, ймовірно, обмежить цінові наслідки навіть ширшого конфлікту на Близькому Сході".

Світовий банк вказує, що такий великий надлишок пропозиції нафти раніше спостерігався лише двічі – під час пандемійних локдаунів у 2020 році та під час обвалу цін на нафту у 1998 році.

Одним із ключових факторів перевиробництва нафти є ситуація в Китаї, де спостерігається сповільнення промислового виробництва та збільшення продажу електромобілів. Крім того, очікується збільшення нафтовидобутку в країнах, що не входять в ОПЕК+.

Якщо ОПЕК+ відмовиться від добровільного скорочення виробництва, як було оголошено, це може призвести до ще більшого надлишку пропозиції та зниження цін.

Відповідно до прогнозу Світового банку, ціна на нафту марки Brent коливатиметься близько $75 за барель до кінця 2024 року, в середньому становитиме $80 за барель за рік, а потім знизиться до $73 у 2025 році та $72 за барель у 2026 році.