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Народна депутатка прокоментувала інформацію про можливу мобілізацію 500 тис. осіб

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Народна депутатка Соломія Бобровська прокоментувала інформацію про можливу мобілізацію 500 тис. осіб до української армії, підкресливши, що ця цифра не передбачена в планах ані на цей рік, ані на наступний.

Є чіткі плани по мобілізації, тому озвучуючи цифру в півмільйона варто завжди звертати увагу на часові терміни. Про це вона розповіла в ефірі "Радіо Свобода", повідомляє Gazeta.ua.

"Півмільйона людей - за який термін часу. Це треба уточнити. Бо розкидатися такими цифрами - це безвідповідально. На цей рік було планування потреб в особовому складі. І це не звучить як 500 тис. до кінця грудня. Є плани, які доведені. І це в рази менше, ніж 500 тис. Принаймні на цей рік точно. Якщо ми говоримо про наступний рік, коли Генеральний штаб говорить про необхідність поповнення пріоритетно бойових бригад, далі формування нових бригад, тоді мова може йти зовсім про інше, і то це не мова про півмільйона навіть на наступний рік. Принаймні про 500 тис. на закритих засіданнях у нас про півмільйона мови не йшло", - зазначила Бобровська.

За її словами, українці не можуть змагатися з росіянами "симетрично чисельність на чисельність", бо ми до цього не спроможні а ні ресурсно в людському плані, а ні фінансово-економічно. Наша відповідь "асиметрична" і результат ми вже бачили в Чороному морі, коли наші дії змусили вийти з акваторії весь Чорноморський флот рф.

Крім того, вона додала, що новий закон про мобілізацію показав позитивні результати, але негативно позначилась на процесі так звана "бусифікація".

Нардепка додала, що з квітні-травня до вересня, тобто протягом п'яти місяців, показники з мобілізації були вище показників потреб Генерального штабу.

"Але інша історія – коли ТЦК зловживає цим законом. Інтенсивні "бусифікації" просто знищують будь-яку можливість адекватної роботи і тих ТЦК, де нормальні люди, і військових адміністрацій органів місцевого самоврядування, і армії як такої. Це ті ворота в Збройні сили, які фактично підривають будь-що. "Бусифікації" перекреслюють роботу рекрутингу, бригад, які займаються нормальним рекрутингом", - підсумувала Бобровська.

мобілізація, Бобровська
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