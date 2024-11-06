Прем’єр Китаю: Маємо всі можливості для досягнення поставленої мети – зростання ВВП на 5%

Китайський уряд має всі можливості для забезпечення стійкого економічного зростання та досягнення поставленої мети – зростання ВВП на 5%. Про це заявив прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, виступаючи на Китайській міжнародній виставці імпорту в Шанхаї, інформує Bloomberg.
Лі підкреслив, що китайські посадовці мають значний простір для маневрів у сфері фіскальної та монетарної політики.
"Китайський уряд має можливість сприяти стійкому економічному розвитку", — сказав Лі.
Під час виступу Лі також звернувся до "нечесних дій" з боку інших країн, очевидно, маючи на увазі обмеження, які ЄС і США запровадили щодо китайського експорту. Зокрема, Китай вже подав скаргу до Світової організації торгівлі на мито ЄС на імпорт китайських електромобілів.
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