ООН: 40% населення України наразі потребують гуманітарної допомоги

Майже 40% населення України наразі потребують гуманітарної допомоги.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив помічник генерального секретаря ООН, координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмаль під час пресбрифінгу у Женеві у п’ятницю щодо гуманітарної ситуації в Україні та підготовку до зими.

"З наближенням не лише зими, але й сумної позначки в 1000 днів з моменту повномасштабного вторгнення російської федерації у 2022-му році, ми, звичайно, думаємо про понад 12 тис. загиблих цивільних та майже 40% населення України, які потребують гуманітарної допомоги", - сказав він.

Координатор системи ООН в Україні також вказав на те, що у ході російської війни проти України здійснено понад 2000 атак на медичні заклади та 2 мільйони домогосподарств. Але велика проблема полягає також у тому, що війна привела до масштабних травм і психологічних розладів серед українського населення.

"Завдяки 1,8 млрд дол., отриманих від міжнародної спільноти на гуманітарну допомогу, ООН разом із нашими національними та міжнародними партнерами, неурядовими та волонтерськими організаціями змогла цього року надати принаймні один вид гуманітарної допомоги 7,2 мільйона людей. Наш зимовий план реагування вимагає близько 500 млн дол., з яких ми отримали половину. Наразі ми охопили близько половини з 1,7 млн людей, яким ми планували надати допомогу", - повідомив Шмаль.