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США, Японія та Південна Корея засудили порушення резолюцій Ради безпеки ООН росією та КНДР

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Сполучені Штати, Японія та Південна Корея рішуче засудили порушення численних резолюцій Ради безпеки ООН росією та КНДР. Країни продовжать підтримувати Україну у її праві на самооборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Відповідна заява з'явилася за підсумками зустрічі лідерів трьох країн Джо Байдена, Сігеру Ісіби та Юн Сок Йоля у столиці Перу місті Ліма.

"Ми рішуче засуджуємо порушення... особливо у світлі рішення КНДР направити війська до Росії для ведення бойових дій проти України. Японія, Республіка Корея та Сполучені Штати... засуджують рішення лідерів КНДР та Росії про небезпечне розширення агресивної війни", - йдеться у документі.

Три країни наголосили, що поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та РФ, у тому числі постачання боєприпасів та балістичних ракет, є "особливо кричущим", враховуючи статус Росії як постійного члена Ради безпеки ООН.

Крім того, у заяві сказано, що країни і надалі підтримують Україну у її праві на оборону.

"Ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну у здійсненні нею свого невід'ємного права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН", - сказано в заяві.

США, ООН, КНДР, росія, Південна Корея, Японія
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