США, Японія та Південна Корея засудили порушення резолюцій Ради безпеки ООН росією та КНДР

Сполучені Штати, Японія та Південна Корея рішуче засудили порушення численних резолюцій Ради безпеки ООН росією та КНДР. Країни продовжать підтримувати Україну у її праві на самооборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Відповідна заява з'явилася за підсумками зустрічі лідерів трьох країн Джо Байдена, Сігеру Ісіби та Юн Сок Йоля у столиці Перу місті Ліма.
"Ми рішуче засуджуємо порушення... особливо у світлі рішення КНДР направити війська до Росії для ведення бойових дій проти України. Японія, Республіка Корея та Сполучені Штати... засуджують рішення лідерів КНДР та Росії про небезпечне розширення агресивної війни", - йдеться у документі.
Три країни наголосили, що поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та РФ, у тому числі постачання боєприпасів та балістичних ракет, є "особливо кричущим", враховуючи статус Росії як постійного члена Ради безпеки ООН.
Крім того, у заяві сказано, що країни і надалі підтримують Україну у її праві на оборону.
"Ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну у здійсненні нею свого невід'ємного права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН", - сказано в заяві.
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