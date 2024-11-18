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Гетманцев: Середня легальна заробітна плата на АЗС зросла на 27%

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Середня легальна заробітна плата в компаніях, що здійснюють роздрібну торгівлю пальним, у липні-вересні становила 20,8 тисячі гривень, що на 27% вище за відповідний показник в минулому році (16,3 тисячі гривень).

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, вказавши, що органи Державної податкової служби проводять відповідну "роботу" з компаніями галузі.

За його словами, зростання у зазначений період відбулося у 109 суб’єктів господарювання, що торгують пальним. При цьому у вересні показник середньої зарплати найманих працівників у цій сфері зріс вже до 22,9 тисячі гривень.

Завдяки росту зарплат до бюджету за 10 місяців 2024 року мережі заправок сплатили податку на доходи фізичних осіб на 22,4% більше, ніж у січні-жовтні 2023 року, а саме 2,8 мільярда гривень.

"Серед платників, наприклад, відома компанія на "А" збільшила рівень заробітної плати на 82% - з 9,1 тисячі до 16,6 тисячі гривень у третьому кварталі 2024 до третього кварталу 2023", - додав Гетманцев.

Зазначимо при цьому, що за даними Нафтогазової асоціації України, станом на вересень в країні працювали 419 АЗС з ознаками нелегальності. Майже чверть з них - на Львівщині, ще по 10% припадає на Одеську й Івано-Франківську області.

Гетманцев
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