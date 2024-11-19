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Жолнович повідомила про критично низький рівень народжуваності в Україні

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На форумі "Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення" міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила про критично низький рівень народжуваності в Україні у 2023 та 2024 роках.

"Усі ми говоримо про проблему народжуваності. У нас критично низький рівень народжуваності дітей цього і минулого року. Це зрозуміло – війна не найкращий час. Але насправді, чи тільки війна? Чи дружні ми до матерів із дітьми?" – зазначає міністерка.

Заразом вона додала, що існують й соціальні проблеми, пов’язані з материнством, – недостатня кількість дитячих садків і місць у них для дітей. А також відсутність соціальних грантів, підтримки матерів з дітьми, які мають інвалідність.

Жолнович
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