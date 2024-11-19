На форумі "Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення" міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила про критично низький рівень народжуваності в Україні у 2023 та 2024 роках.
"Усі ми говоримо про проблему народжуваності. У нас критично низький рівень народжуваності дітей цього і минулого року. Це зрозуміло – війна не найкращий час. Але насправді, чи тільки війна? Чи дружні ми до матерів із дітьми?" – зазначає міністерка.
Заразом вона додала, що існують й соціальні проблеми, пов’язані з материнством, – недостатня кількість дитячих садків і місць у них для дітей. А також відсутність соціальних грантів, підтримки матерів з дітьми, які мають інвалідність.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023