На форумі "Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення" міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила про критично низький рівень народжуваності в Україні у 2023 та 2024 роках.

"Усі ми говоримо про проблему народжуваності. У нас критично низький рівень народжуваності дітей цього і минулого року. Це зрозуміло – війна не найкращий час. Але насправді, чи тільки війна? Чи дружні ми до матерів із дітьми?" – зазначає міністерка.

Заразом вона додала, що існують й соціальні проблеми, пов’язані з материнством, – недостатня кількість дитячих садків і місць у них для дітей. А також відсутність соціальних грантів, підтримки матерів з дітьми, які мають інвалідність.