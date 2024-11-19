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Черногоренко: МО готує систему, яка спростить та пришвидшить можливість виплат сім’ям загиблих воїнів

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Міноборони готує велику систему, яка сильно спростить та пришвидшить можливість виплат сім’ям загиблих військовослужбовців. Буде розроблена можливість у два кліки подати цю заявку. Це буде можливо в системі "Армія+". Про це журналісту УНН повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

На запитання, коли буде можливість онлайн-подання заявки на виплати родинам через загибель військового, Черногоренко відповіла: "Дані виплати стосуються родин наших військовослужбовців, по-перше. Ми зараз взяли в роботу можливість підтверджувати статус родини, тому що для того, щоб верифікувати заявника та зрозуміти зв'язок між військовослужбовцем та родиною потрібно знайти нормативно-правову базу. Потрібно зробити технічні обміни з відповідними реєстрами, в даному випадку Державним реєстром актів цивільного стану, якщо це дружина і факт фіксується. Це є високим пріоритетом".

Черногоренко зазначила, що зараз відбувається цифровізація бек-офісу для цієї можливості.

"Робимо велику систему, яка не є публічною, але сильно спростить та пришвидшить можливість виплат сім’ям та взагалі заявникам. Після того, як ми зробимо глибинну трансформацію, ми зробимо можливість у два кліки подати цю заявку, я думаю, що у найближчі дні ми вийдемо з анонсом, коли ми будемо готові це зробити. Це буде в системі "Армія+". Тобто, військовослужбовці та їх сім’ї – це екосистема "Армії+", - розповіла Черногоренко.

Черногоренко
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