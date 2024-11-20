Шмигаль: В умовах обмежених ресурсів держбюджет-2025 чітко визначає пріоритети

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що в умовах обмежених ресурсів ухвалений Верховною Радою державний бюджет на 2025 рік чітко визначає пріоритети.
"В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни. Це все те, що робить нас сильнішими і веде до перемоги", - написав Шмигаль у телеграм-каналі після ухвалення Верховною Радою бюджету в другому читанні та в цілому.
За словами прем'єра, усі податки громадян і бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку країни.
"Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, становитиме 2,23 трлн грн. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачено на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів", - розповів він.
Шмигаль зазначив, що другим пріоритетом бюджету є підтримка громадян, зокрема загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.
"Видатки на освіту становитимуть близько 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн. В обох сферах заплановані важливі проєкти модернізації та розвитку. На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн", - додав він.
Серед іншого Шмигаль зазначив, що у 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.
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