Ляшко: МОЗ хоче контролювати, щоб швидка везла пацієнтів туди, куди треба

Уряд вніс відповідні зміни до Порядку функціонування госпітальних округів і кластерів та встановлення їхніх меж, повідомляє МОЗ.

Міністерсто запевняє, що це тільки покращить лікування українців.

«Багато років поспіль існувала практика, коли «швидка» доставляла пацієнта до найближчої лікарні. Проте далеко не завжди найближча лікарня має необхідні потужності, фахівців та обладнання. Через це хворий і лікарі втрачали дорогоцінний час. Адже такі тяжкі стани як інсульт, інфаркт чи політравма вимагають невідкладного медичного втручання», – заявив міністр Віктор Ляшко.

Швидка має везти пацієнтів у визначені медзаклади, де є все необхідне для лікування конкретного діагнозу. Тому МОЗ хоче контролювати, щоб швидка везла пацієнтів туди, куди треба. І посилює цей контроль.

Завдяки новим маршрутам транспортування пацієнтів екстреною допомогою, до логістики включено не лише комунальні лікарні, але й державні заклади охорони здоров’я, затверджені МОЗ. Це означає, що пацієнти з критичними станами, як-от інсульти, інфаркти чи важкі травми, доставлятимуться до профільних лікарень швидше.

Спеціалізовані та відомчі медзаклади столиці на кшталт Феофанії чи Центру дитячої кардіології та кардіохірургії також зможуть бути включені до маршрутів швидкої.

У маршрутах швидких з’являться і такі медзаклади, як Інститут серця чи лікарня Феофанія, запевняє МОЗ. Оскільки з 2025 року до єдиного медичного простору доєднуються і медичні установи, які входять до сфери управління МОЗ, закладів вищої медичної освіти, Національної академії медичних наук, Державного управління справами. Тобто вони тепер будуть відкриті для всіх.