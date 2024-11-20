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Умєров: Наша відповідь окупантам - мова сили. Це єдина мова, яку розуміє диктатор

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Україна розвиватиме - створюватиме й масштабуватиме виробництво засобів, здатних вражати цілі на максимально можливій відстані на території ворога та з максимальною точністю, заявив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з виробниками далекобійних засобів ураження.

"3925 днів російської агресії проти України, яка розпочалася з тимчасової окупації Криму. 1000 днів повномасштабного вторгнення. Наша відповідь окупантам - мова сили. Це єдина мова, яку розуміє диктатор. І ця сила - це, зокрема, наші українські далекобійні дрони", - заявив Умєров, слова якого наводить пресслужба Міноборони в телеграм-каналі у вівторок.

Умєров зазначив, що півтора року тому президент Володимир Зеленський поставив завдання створити й масштабувати сучасні засоби далекобійного ураження. "Сьогодні можливості нашого DeepStrike стали очевидними для всього світу. Силу українських розробок уже відчули на собі військові аеродроми, бази, склади пального ворога на сотні й тисячі кілометрів углиб Росії", - сказав він.

"Ми не зупиняємося на досягнутому. Провели відверту й конструктивну розмову з виробниками далекобійних засобів ураження. Обговорили перспективи, плани, укладення довгострокових контрактів і підходи до посилення ефективності всієї галузі. Наша мета - створювати засоби, здатні вражати цілі на максимально можливій відстані з максимальною точністю. DeepStrike - це внесок у нашу перемогу", - наголосив міністр оборони.

Deepstrike - це ураження противника на його території за допомогою повітряних і морських дронів.

Умєров
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