МВФ: Економіка України уповільнить зростання наступного року

Економіка України уповільнить зростання наступного року, а підвищення податків є необхідним заходом. Курс долара до гривні має відображати ринкову ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву МВФ за підсумками роботи місії фонду.

Економіка України

Як зазначається у заяві фонду, економіка України продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на руйнівні проблеми, спричинені війною росії проти України, яка триває вже 1000 днів.

Очікується, що зростання реального ВВП становитиме 4% у 2024 році, але на 2025 рік прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%, що відображає проблеми через пошкодження енергетичної інфраструктури та нестачу робочої сили. Як і очікувалося, інфляція прискорилася, досягнувши 9,7% у жовтні, проте інфляційні очікування стабільні.

"Ризики залишаються виключно високими, враховуючи невизначеність щодо інтенсивності і тривалості війни, у тому числі через атаки на енергетичну інфраструктуру, що продовжуються". - заявили у МВФ.

У жовтні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік через наслідки російських ударів про енергетичну інфраструктуру з 3,2 до 3,0%. На 2025 рік прогноз було знижено до 2,5% із 6,5%. Прогнозувалося, що зростання прискориться лише у 2026 році - до 5,3% (раніше очікувалося зростання на 5,0%).

Податки

Як зазначають у МВФ, переглянутий держбюджет 2024 року та держбюджет 2025 року відповідають параметрам програми.

Бюджет наступного року також включає пакет податкових заходів, схвалених Радою, з очікуваними надходженнями близько 1,6% ВВП у 2025 році.

"Прийняття податкового пакету є вимогою для огляду і допоможе гарантувати, що уряд матиме ресурси, необхідні для задоволення критичних потреб у витратах", - йдеться в заяві.

У МВФ заявили, що надалі влада має продовжувати зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів, і в цьому відношенні реалізація Національної стратегії доходів, включаючи скорочення ухилення від сплати податків та підвищення рівня відповідності, залишається ключовим стовпом відновлення фіскальної стійкості, покращення ділового клімату та відповідності критеріям вступу у ЄС.

"Влада має прискорити реформи Державної митної служби та Бюро економічної безпеки, зокрема призначення нових керівників двох установ, як і планувалося при ухваленні законодавства на початку цього року", - додали у фонді.

Курс долара

МВФ загалом підтримав дії НБУ на валютному ринку та грошово-кредитну політику центробранку.

Враховуючи ризики підвищення інфляції, пауза в циклі пом'якшення залишається доцільною, і подальші дії можуть бути виправдані у разі прискорення інфляції чи погіршення інфляційних очікувань, а можливості для пом'якшення можуть поновитися в міру послаблення інфляційного тиску, заявили у МВФ.

"Обмінний курс має продовжувати діяти як амортизатор та підлаштовуватися під фундаментальні ринкові показники, забезпечуючи при цьому підтримку адекватних резервів, особливо з урахуванням ризиків для перспектив", - йдеться у заяві.

Крім того, розумний та поетапний підхід до лібералізації валютного ринку, підкріплений постійним ретельним моніторингом, має продовжуватися відповідно до стратегії НБУ та відповідати загальному набору заходів політики, додали у МВФ.