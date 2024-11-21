Умєров розповів, як оформити відстрочку у застосунку "Резерв+" для багатодітних батьків

У застосунок "Резерв+" додали ще один тип відстрочки. Цього разу нею можуть скористатись багатодітні батьки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рустем Умєров.

Відтепер у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Як оформити відстрочку:

авторизуйтеся у "Резерв+";

надішліть запит на оформлення відстрочки;

система автоматично перевірить ваш статус.

"Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі", - повідомив Умєров.