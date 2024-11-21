Після гучних обшуків БЕБ частка тіньового ринку тютюну значно знизилась, - дослідження

За даними дослідницької компанії Kantar Україна, після гучних обшуків БЕБ навесні цього року частка тіньового ринку тютюну знизилась на 11,1% - з 25,7% наприкінці минулого року до 14,6% в липні 2024-го. Водночас, у жовтні виторги через РРО у тютюновій галузі збільшились на 3 млрд грн у порівнянні з січнем.

Окрім того, за матеріалами БЕБ позбавлені ліцензії три відомі виробники сигарет. Загалом з початку року детективи Бюро економічної безпеки відкрили 309 кримінальних проваджень стосовно фактів нелегального обігу тютюнової продукції, 231 справу скеровано до суду, винесено 137 вироків.

У результаті проведених обшуків детективи Бюро вилучили майже 7,8 млн пачок сигарет, понад 300 тисяч кілограмів тютюну та 16 ліній з виробництва тютюнової продукції. Орієнтовна вартість вилученого становить 1 мільярд гривень.

5 з вилучених ліній належали підприємствам, що мали відповідну ліцензію, однак виготовляли у тому числі й сигарети з підробленими марками акцизного податку або без них.

Водночас, відповідно до ухваленого Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального", Державна податкова служба отримала повний контроль за виробниками сигарет.

Починаючи з 1 жовтня, податківці вже матимуть цілодобовий доступ до виробництв та камер відеоспостереження, що повинні бути на них встановлені. Окрім того, вони контролюватимуть реєстрацію всього обладнання фабрик, процеси отримання та обробки тютюну, його зберігання й перевезення, а також використання акцизних марок та сплату податку.

Тож, випуск необлікованих цигарок стає неможливим без "сприяння" працівників податкової, як це відбувалося на горілчаних заводах, де, попри встановлення податкових постів, раніше були зафіксовані випадки випуску алкоголю по так званій "формі 2" - поза обліком та за готівку.

Про результати ефективності роботи ДПС на тютюнових фабриках можна буде говорити лише після оприлюднення наступного дослідження частки тіньового ринку від компанії Kantar Україна.