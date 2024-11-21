Умєров: 12 країн об’єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про запуск співпраці в рамках Північна група-Україна та переше засідання, передає УНН.

За словами Умєрова, 12 країн об’єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України:

- Нордичні держави: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія

- Країни Балтії: Естонія, Латвія, Литва

- А також Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія

"Сьогодні мали першу зустріч в такому форматі. Вдячний моєму другу, міністру оборони Данії, за лідерство та гостинність. Домовились, що наступне засідання в форматі Північна група-Україна проведемо в Україні", - повідомив міністр оборони.

Умєров додав, що сьогодні відбулась "відверта, щира та конструктивна розмова з колегами".

"Обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та як разом їх забезпечити максимально швидко.

Сфокусувалися на спільних загрозах, а також оснащенні бойових бригад важкою технікою.

Інвестиції в український ОПК — окремий пріоритет. Все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в рамках данської моделі: Швеція, Норвегія, Литва.

Висловив щиру подяку союзникам за допомогу, яку вони надають", - резюмував міністр оборони.