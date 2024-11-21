Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Умєров: 12 країн об’єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України

169

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про запуск співпраці в рамках Північна група-Україна та переше засідання, передає УНН.

За словами Умєрова, 12 країн об’єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України:

- Нордичні держави: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія

- Країни Балтії: Естонія, Латвія, Литва

- А також Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія

"Сьогодні мали першу зустріч в такому форматі. Вдячний моєму другу, міністру оборони Данії, за лідерство та гостинність. Домовились, що наступне засідання в форматі Північна група-Україна проведемо в Україні", - повідомив міністр оборони.

Умєров додав, що сьогодні відбулась "відверта, щира та конструктивна розмова з колегами".

"Обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та як разом їх забезпечити максимально швидко.

Сфокусувалися на спільних загрозах, а також оснащенні бойових бригад важкою технікою.

Інвестиції в український ОПК — окремий пріоритет. Все більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема і в рамках данської моделі: Швеція, Норвегія, Литва.

Висловив щиру подяку союзникам за допомогу, яку вони надають", - резюмував міністр оборони.

Умєров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 21 ноября 2024
Среда, 20 ноября 2024
Вторник, 19 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023