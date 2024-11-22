Рютте збирається зустрітися з Трампом для обговорення стратегіі переговорів щодо врегулювання війни проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте найближчим часом збирається зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити стратегію переговорів щодо врегулювання війни рф проти України.
Про це йдеться у публікації журналіста The Washington Post Девіда Ігнатіуса, який посилається на неназваних посадовців, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначає журналіст, зустріч Рютте з Трампом відбудеться у маєтку обраного президента в Мар-а-Лаго.
Неназваний німецький посадовець розповів журналісту, що послання Рютте полягатиме в тому, що інтересам Трампа і Європи слугуватиме "справедливий і міцний мир", який не заохочуватиме російську агресію і забезпечить надійні гарантії безпеки для України.
Співрозмовник розповів, що Рютте намагатиметься переконати Трампа, що погана угода щодо України зашкодить йому самому, так сильно як і Європі.
"Майте на увазі, що ви повинні вирішити питання України таким чином, щоб воно не переслідувало вас під час вашого президентського терміну", – так німецький посадовець описав послання Трампу.
Низка інших європейських посадовців поділились очікуваннями, що саме Рютте стане головним європейським переговірником з Трампом.
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