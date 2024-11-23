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Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації з використанням порталу "Дія"

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Уряд України опублікував на своєму сайті постанову №1332 від 22 листопада 2024 року з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія", що передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають сьогодні цей статус, до 28 лютого 2025 року для збереження заброньованими їхніх співробітників.

Згідно з документом, для державних, комунальних підприємств, а також підприємств із державною або комунальною часткою понад 50%, зберігається критерій середньої зарплати на рівні, вищому за середню зарплату в регіоні в 4-му кварталі 2021 року, тоді як решта підприємств тепер повинні будуть мати середню зарплату від 2,5 мінімальних (наразі - 20 тис. грн на місяць) упродовж останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату принаймні місяць цього кварталу.

Відповідно до постанови, чинні відтермінування у зв'язку з бронюванням зберігаються до визначеного в них терміну, однак не пізніше 28 лютого, якщо тільки підприємство не втратить статус критично важливого або працівник не звільниться. Для підприємств, у яких цей статус спливав до 30 листопада цього року, він автоматично продовжується до 31 грудня.

Додано також можливість позбавлення бронювання співробітника, якщо його нарахована зарплата в кожному місяці останнього звітного кварталу менша за 2,5 мінімальних зарплат.

Передбачається, що в 10-денний термін після ухвалення постанови міністерства, відомства, обласні держадміністрації переглянуть критерії критично важливих підприємств, після чого узгодять їх з Мінекономіки та Міноборони.

На перегляд усіх раніше виданих статусів критично важливих підприємств з урахуванням нових критеріїв документ відводить міністерствам, відомствам та ОДА (ОВА) три місяці.

Крім того, Мінцифри, Міноборони, Мін'юсту і Пенсійному фонду дається місяць на підготовку необхідного обміну даними для роботи нового порядку.

У разі підтвердження статусу критичності підприємство через портал "Дія" подає нову заявку на бронювання своїх співробітників, і таке бронювання має бути здійснено протягом 72 годин.

Ухвалена постанова також врегулювала бронювання співробітників постійних представництв нерезидентів.

Згідно з документом, можливість бронювати всіх своїх співробітників збережено для визнаних Міненерго критично важливими підприємств ПЕК, а також для співробітників аварійно-відновлювальних бригад операторів зв'язку, погоджених Мінцифри. Водночас із цього списку випали їхні підрядники, а також підприємства, установи та організації, що обслуговують системи життєзабезпечення, разом із їхніми підрядниками, зокрема ті, що здійснюють будівництво, ремонт та/або розміщення газопоршневих і газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових і газових генераторів, а також пов'язаних із ними мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузлів обліку.

уряд, бронювання
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