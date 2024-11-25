МВС: Оформити дозволу на володіння зброєю можна у застосунку "Дія"

У застосунку "Дія" з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".
Він нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї. Це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.
Раніше МВС провело опитування серед користувачів електронного кабінету, яке показало, що громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.
"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком", - зазначив Драп’ятий.
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