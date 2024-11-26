Британія ввела новий пакет санкцій проти російського тіньового нафтового флоту

Влада Великої Британії ввела новий пакет санкцій проти російського тіньового нафтового флоту. Під обмеження потрапило 30 суден.

Відповідну інформацію було опубліковано на сайті британського уряду.

Зазначається, що це «найбільший пакет санкцій Великої Британії» проти тіньового флоту росії. Обмеження також стосуватимуться роботи страхових компаній, які забезпечують такі судна.

«Половина кораблів перевезла нафту та нафтопродукти, такі як бензин, на суму понад 4,3 млрд доларів лише за останній рік, тому сьогодні це найбільший британський пакет такого роду», – зазначено у заяві.

У Лондоні вважають, що запровадження подібних обмежень «ще більше обмежить можливості кремля фінансувати його незаконну війну в Україні та шкідливу діяльність у всьому світі», і доведе загальну кількість нафтових танкерів, які потрапили під санкції, до 73.