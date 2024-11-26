Британія ввела новий пакет санкцій проти російського тіньового нафтового флоту

Влада Великої Британії ввела новий пакет санкцій проти російського тіньового нафтового флоту. Під обмеження потрапило 30 суден.
Відповідну інформацію було опубліковано на сайті британського уряду.
Зазначається, що це «найбільший пакет санкцій Великої Британії» проти тіньового флоту росії. Обмеження також стосуватимуться роботи страхових компаній, які забезпечують такі судна.
«Половина кораблів перевезла нафту та нафтопродукти, такі як бензин, на суму понад 4,3 млрд доларів лише за останній рік, тому сьогодні це найбільший британський пакет такого роду», – зазначено у заяві.
У Лондоні вважають, що запровадження подібних обмежень «ще більше обмежить можливості кремля фінансувати його незаконну війну в Україні та шкідливу діяльність у всьому світі», і доведе загальну кількість нафтових танкерів, які потрапили під санкції, до 73.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023