Бауер: Країнам НАТО необхідно витрачати на оборону близько 3% свого ВВП

Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив про необхідність країнах НАТО витрачати близько 3% свого ВВП на оборону. Тим часом бізнес повинен готуватись працювати у воєнних умовах. Про це Бауер заявив, виступаючи під час події Європейського центру політики, повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".

"Загальний відсоток, необхідний для того, щоб зробити нові плани здійсненними, набагато ближче до 3% ВВП, ніж до 2%", -заявив Бауер.

Раніше НАТО оцінювало, що 24 з 32 країн-членів витрачатимуть щонайменше рекомендовані 2% свого ВВП на оборону у 2024 році, на тлі підвищення загрози з боку рф, яке призвело до різкого збільшення оборонних витрат союзників.

"Я очікую, що за нової адміністрації (президента Дональда) Трампа (у США) буде набагато більш інтенсивна дискусія про те, наскільки більше Європа та Канада повинні витрачати, і це здорова та обґрунтована дискусія", - додав адмірал.