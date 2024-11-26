Бауер: Країнам НАТО необхідно витрачати на оборону близько 3% свого ВВП

Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив про необхідність країнах НАТО витрачати близько 3% свого ВВП на оборону. Тим часом бізнес повинен готуватись працювати у воєнних умовах. Про це Бауер заявив, виступаючи під час події Європейського центру політики, повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".
"Загальний відсоток, необхідний для того, щоб зробити нові плани здійсненними, набагато ближче до 3% ВВП, ніж до 2%", -заявив Бауер.
Раніше НАТО оцінювало, що 24 з 32 країн-членів витрачатимуть щонайменше рекомендовані 2% свого ВВП на оборону у 2024 році, на тлі підвищення загрози з боку рф, яке призвело до різкого збільшення оборонних витрат союзників.
"Я очікую, що за нової адміністрації (президента Дональда) Трампа (у США) буде набагато більш інтенсивна дискусія про те, наскільки більше Європа та Канада повинні витрачати, і це здорова та обґрунтована дискусія", - додав адмірал.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023