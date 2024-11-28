Кабмін погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради компанії Укренерго

Кабінет міністрів погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради національної енергетичної компанії «Укренерго». Про це стало відомо із розпорядження № 1168-р.
«Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів», – йдеться у документі.
Що відомо про кандидатів переможців відбору на посади членів наглядової ради.
Патрік Грейхен – колишній очільник німецького аналітичного центру Agora Energiewende, обіймав посаду державного секретаря у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини у 2021–2023 роках.
Луїджі де Францискі – екстопменеджер італійської енергокомпанії Terna, раніше був членом наглядової ради «Укренерго».
Єппе Кофод – данський політик, колишній депутат Європарламенту, заступник голови Делегації зі зв'язків зі США та член Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. Він також обіймав посаду міністра закордонних справ Данії.
Ян Монтелл – колишній голова ради директорів компаній Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, а також голова ради директорів Skarta Energy.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023