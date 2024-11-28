Зеленський: Впевнений, що під час роботи цього складу Європейської комісії, Україна стане членом ЄС

Президент Володимир Зеленський привітав Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням складу Європейської Комісії, запропонованого нею.

Також він висловив впевненість, що за його роботи Україна стане членом Євросоюзу. Про це президент повідомив в Х.

"Щиро вітаю Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу Колегії комісарів. Бажаю новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об'єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера. Очікуємо на продовження нашої плідної співпраці з ключових питань стратегічного порядку денного Україна - ЄС. Впевнені, що під час роботи цього складу Європейської комісії Україна досягне своєї стратегічної мети - членства у Європейському Союз", - заявив Зеленський.