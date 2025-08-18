Зеленський: Справжні гарантії безпеки – це сильна армія, а не слова путіна

Президент Володимир Зеленський під справжніми гарантіями безпеки для України вбачає не заяви російської сторони, а сильну армію, яку можуть забезпечити Україна, Європа та США.

Про це глава держави заявив під час спільного підходу до преси з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає кореспондент Укрінформу.

«путін нам не дасть ніяких гарантій безпеки. Безпека - це сильна армія. Це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії - це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброя для цієї армії - може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатах Америки. Оце, я вважаю, гарантія безпеки», - пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що не знає деталей розмови між президентом США Дональдом Трампом та рф володимиром путіним, однак сподівається, що ці деталі будуть доведені як до нього, так і до лідерів країн ЄС.

Президент наголосив, що сигнали від російської сторони щодо можливого припинення окупації залишаються на рівні слів і не можуть вважатися надійною гарантією.

Зеленський підкреслив, що очікує чітких відповідей від союзників щодо можливостей реального захисту України та зауважив, що налаштований продуктивно до майбутніх переговорів у Білому домі.