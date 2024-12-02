Financial Times: В Україні у 2024 році було відкрито близько 60 тис. справ за самовільне залишення військових частин

Згідно з даними Financial Times, у 2024 році було відкрито близько 60 тис. справ за самовільне залишення військових частин, що майже вдвічі перевищує показники попередніх двох років.

Крім того, з військових навчань у Польщі щомісяця втікають близько 12 осіб, повідомляє Financial Times.

"З січня по жовтень цього року українські прокурори відкрили 60 тисяч справ проти вйськових за залишення своїх позицій, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 і 2023 роках разом узятих. У разі визнання винними чоловікам загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, деякі військові користуються можливістю відправлення в закордонні тренувальні табори в союзних країнах, щоб дезертирувати.

"Близько 12 осіб щомісяця втікають із військових навчань у Польщі, сказав представник польської служби безпеки на умовах анонімності. Міноборони Варшави передало українській владі питання щодо дезертирів", - сказано в матеріалі.

У Financial Times зазначили, що наприкінці жовтня сотні піхотинців 123-ї бригади залишили свої позиції у Вугледарі на Донеччині. Вони повернулися до своїх домівок у Миколаївській області, де деякі з них влаштували акцію протесту, вимагаючи більше зброї і тренувань.

"Ми приїхали до Вугледара з автоматами. Говорили, що буде 150 танків, а їх було 20 і нічим нас прикрити", - розповів виданню офіцер 123-ї бригади, який говорив на умовах анонімності.

Він також заявив, що за три роки війни в його підрозділі не було жодної ротації.

Згідно з інформацією місцевої влади, деякі з дезертирів 123-ї бригади з того часу повернулися на фронт, інші переховуються, а деякі перебувають у досудовому ув'язненні.