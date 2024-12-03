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Підвищення тарифів змушує бізнес закладати підвищення вартості у ціни товарів, - ЗМІ

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Заплановане підвищення тарифів державними компаніями, що контролюють критично важливі сектори, такі як енергетика, залізничні перевезення та газопостачання, автоматично призведе до збільшення витрат на виробництво та транспортування всіх товарів.

Як пише delo.ua, про це йдеться у статті "Державні монополії готують підвищення тарифів. Чи є вихід з цього замкнутого кола" на сайті видання "Українські новини".

Автор зазначає, що логістика енергії, газу і товарів є основою будь-якої економіки.

За інформацією видання, тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії планують підвищити у 2025 році на 26% (з 529 до 665 грн/МВт∙год), тариф на транспортування газу ТОВ "Оператор ГТС України" — одразу на 305% (зі 124 до 503 грн/тис м³), а тарифи "Укрзалізниці" для бізнесу можуть зрости в середньому на 37%.

"Підвищення тарифів змушує бізнес закладати підвищення вартості у ціни товарів, що неминуче призведе до їх зростання. І хоча в структурі собівартості продукту ці тарифи окремо складають не так багато, разом, враховуючи те, що вони актуальні на кожному з етапів виготовлення продуктів, в кінцевій вартості, в окремих випадках, вони загалом можуть складати до 20%", — пише автор.

Представники бізнесу, опитані виданням, вважають, що найкраще рішення – заморозити тарифи до кінця воєнного стану, щоб уникнути потрясінь для економіки та громадян, а натомість — змусити менеджмент державних підприємств підвищувати ефективність, шукати внутрішні та зовнішні джерела фінансування.

"Підняти тарифи — найпростіше рішення, яке намагаються проштовхнути менеджери держмонополій. В моменті — для них воно може бути ефективним, але його наслідки для економіки, для кожного пересічного українця будуть серйозними. Врешті-решт це підвищення призведе до того, що бізнес-активність почне скорочуватися, закупка електроенергії та газу знижуватися, а вантажів стане менше. І за деякий час держмонополіям знову прийдеться підвищувати тарифи, щоб перекрити свої витрати. І так може продовжуватися нескінченно. Та все ж це замкнуте коло треба колись розірвати", — йдеться у статті.

Укренерго
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