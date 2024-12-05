Умєров: У кожній бригаді ЗСУ впроваджується посада уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг

У кожній бригаді Збройних сил України впроваджується нова штатна посада – уповноважений із закупівель товарів, робіт та послуг.

Відповідний наказ підписав міністр оборони Рустем Умєров. Про це він сам розповів у Facebook.

Такі фахівці відповідатимуть за такі позиції:

планування та організація закупівель;

підготовка тендерної документації;

аналіз ринку;

пошук постачальників;

відбір та оцінка пропозицій.

За словами Умєрова, завдяки цьому нововведенню закупівлі для підрозділів здійснюватимуться «швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів».

«Окреме завдання – усунути конфлікт інтересів. Нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями», – зазначив міністр.