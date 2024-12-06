Financial Times: ЄС планує створити оборонний фонд у розмірі 500 млрд євро

У ЄС розробляють механізм, який дозволить залучити кошти у розмірі 500 млрд євро до фонду, який витрачатимуть на спільні оборонні проєкти та закупівлю озброєнь. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

«Шість осіб, пов'язаних із цими переговорами, заявили Financial Times, що фінансова схема, в якій зможуть брати участь не лише країни ЄС, набуває популярності серед ключових країн Євросоюзу. Точні цілі для залучення позикових коштів ще мають бути узгоджені, проте, за словами джерел, потрібно понад 500 млрд євро», – інформує газета.

Її джерела уточнили, що точну суму фонду не визначено, але йдеться про 500 млрд євро як мінімум: цей показник називала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, говорячи про потреби наступного десятиліття у сфері забезпечення безпеки.

За даними видання, в ЄС вивчали раніше різні способи профінансувати оборонні витрати, проте зупинилися на ідеї з фондом за участю різних країн. Присутність у ньому буде добровільною, до неї зможуть підключитися країни поза союзом. Технічну роль у проекті має відігравати Європейський інвестиційний банк.

За інформацією Financial Times, ЄС поділився планами з Великою Британією: там ініціативу вітали, але поки що не дали згоди брати участь. Джерела зазначили, що Фінляндія, Нідерланди та Данія підтримали ідею. Однак позиція Німеччини поки що неясна, можливо, вона визначиться після парламентських виборів у лютому 2025 року.

«Все ще не ясно, як на це дивиться Берлін», – заявив співрозмовник газети.

Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив Financial Times, що в ЄС зростає усвідомлення необхідності витрачати більше на оборону, створити спільний механізм фінансування оборонних витрат у зв'язку з викликами безпеки Європи та перемогою на президентських виборах у США Дональда Трампа. За словами Міцотакіса, Німеччина та Франція виграють багато зі зростання оборонних витрат у ЄС, так само як Італія та Іспанія.

Financial Times зазначає, що кошти із фонду можуть витратити на такі спільні проекти як загальна система ППО, про яку говорили в Афінах та Варшаві. У Брюсселі розраховують, що колективні закупівлі озброєнь спонукають оборонні компанії робити довгострокові вкладення у виробництво. Проте дискусії про те, як витратити фінанси після їх збору, продовжуються.

«Ми не проти того, що виділити більше грошей на оборону. Але пріоритет – точно визначити, на що ми витратимо гроші», – пояснила виданню неназвана офіційна особа.