Bloomberg: Поставки російського газу до Китаю досягли нового добового рекорду

Поставки російського трубопровідного газу до Китаю досягли нового добового рекорду. Обсяги навіть перевищили максимальні контрактні зобов'язання росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Газпром" заявив, що добові потоки через газопровід "Сила Сибіру" перевищили максимальні контрактні зобов'язання росії, але точні цифри постачань не вказані.
Видання зауважило, що від 1 грудня "Газпром" збільшив поставки до добового еквівалента 38 мільярдів кубометрів на рік, що відповідає проектній потужності "Сили Сибіру".
З огляду на це, Bloomberg вважає, що цього року Китай може стати найбільшим ринком збуту російського трубопровідного газу, оскільки "газпром" стає все більш залежним від Китаю як покупця після того, як більшість його європейських клієнтів відмовилися від російських поставок після вторгнення росії в Україну.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023