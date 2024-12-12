ВВС: Світові ціни на каву сягнули найвищої позначки за всю історію спостережень

Світові ціни на каву сорту арабіка сягнули найвищої позначки за всю історію спостережень. Справа у тому, що самої кави стає менше через неврожай.

Про це пише ВВС.

Фʼючерси на арабіку цього року зросли приблизно на 80%, а у грудні піднялися ще на 4,9%. Схожий стрибок цін був у 1972 року, проте цьогорічне здорожчення його перевершило.

Найбільші постачальники кави у світі — Бразилія та Вʼєтнам — постраждали від негоди. Врожай арабіки скоротився, на ринку виник дефіцит. Водночас, у світ і далі росте попит на каву, тому у 2025 році ціни можуть підскочити ще.

Крім арабіки, через негоду стався неврожай більш бюджетної кави сорту робуста, що відчують продавці кави по всьому світу.