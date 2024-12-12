ВВС: Світові ціни на каву сягнули найвищої позначки за всю історію спостережень

Світові ціни на каву сорту арабіка сягнули найвищої позначки за всю історію спостережень. Справа у тому, що самої кави стає менше через неврожай.
Про це пише ВВС.
Фʼючерси на арабіку цього року зросли приблизно на 80%, а у грудні піднялися ще на 4,9%. Схожий стрибок цін був у 1972 року, проте цьогорічне здорожчення його перевершило.
Найбільші постачальники кави у світі — Бразилія та Вʼєтнам — постраждали від негоди. Врожай арабіки скоротився, на ринку виник дефіцит. Водночас, у світ і далі росте попит на каву, тому у 2025 році ціни можуть підскочити ще.
Крім арабіки, через негоду стався неврожай більш бюджетної кави сорту робуста, що відчують продавці кави по всьому світу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023