Умєров: Кількість екіпажів БПЛА в українському війську за рік зросла у 7 разів

В Україні кількість екіпажів БПЛА у війську за рік зросла у 7 разів. Міністр оборони обговорив постачання дронів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

"Провів робочу нараду за участі представників Збройних Сил, Держспецзвʼязку та Міністерства оборони. Детально проаналізували дані щодо кожної військової частини: скільки безпілотників вже використовується, скільки перебуває на складах та скільки втрачено", - написав Умєров.

За його словами, на основі цих запитів Міністерство оборони визначає потреби військових підрозділів і координує діяльність Держспецзв’язку, яке забезпечує укладання контрактів та постачання дронів у військо.

Міністр зазначив, що у 2024 році до війська вже поставлено значну кількість дронів – бомберів, розвідників, FPV та інших типів БПЛА. Ця робота триває безперервно, навіть за умов змін на ринку.

"Під час наради також обговорили плани на грудень та перший квартал 2025 року, зокрема поставки "нічних" дронів і нових DeepStrike, здатних вражати цілі далеко в тилу ворога. На сьогодні вже законтрактовано майже 30 тисяч таких дронів. Завдяки системній роботі кількість екіпажів БПЛА у війську за рік зросла у 7 разів, і ми бачимо, як швидко збільшується роль безпілотників у сучасній війні", - розповів Умєров.

Він наголосив, що забезпечення бригад безпілотниками – це пріоритет Міноборони, і команда міністерства докладає всіх зусиль, щоб ці поставки залишалися безперервними.