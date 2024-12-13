Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Жолнович: Законопроєкт про пенсійну реформу передбачає появу накопичувальної пенсії

150

Законопроєкт про пенсійну реформу в Україні напрацьовується усіма підрозділами для громадського обговорення. Він передбачає кардинальні зміни як в розрахунку солідарної пенсії, так і довгоочікувана поява накопичувальної пенсії.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час виступу на панелі "Стратегії зростання" на GET Business Festival 2024, передає кореспондент Delo.ua.

За словами Жолнович, для бізнесу ця новація дає чималі переваги. По-перше, для кожної людини це можливість мати власний пенсійний рахунок і управляти своїми доходами на старість. "Сьогодні у нас такої можливості немає", - зауважила міністерка.

По-друге, пенсійні накопичення - це колосальний внутрішній інвестиційний ресурс.

"У перший рік це приблизно 400-500 мільярдів гривень, які відповідні фонди спрямують в бізнес, в дешеві довгострокові кредити. Тому що це гроші з довгим лімітом повернення. Ми сплачуємо, але отримуватимемо коли досягнемо пенсійного віку - 60 років. Це прогнозоване отримання коштів, але воно може бути більш дешевим у випадку взаємодії з бізнесом", - наголосила Жолнович.

По-третє, міністерка запевнила, що хвилювання щодо того, що нововведення стане додатковим навантаженням для роботодавців, передчасне.

"3% обов'язкових, які повинен сплачувати роботодавець - поетапно 1, 2 і 3% в кінцевому результаті - оптимізується за рахунок ПДФО, за рахунок податків. Ще 3% ми будемо додавати як держава якщо людина внесе свої додаткові кошти", - пояснила глава Мінсоцполітики.

Таким чином, за її підрахунками, держава залучить на ринок пенсійного страхування додатковий ресурс принаймні 3% від кожної людини.

"А це вже дозволить нам те, що люди тримають сьогодні під подушками, зробити по-перше, працюючим ресурсом для нашого бізнесу, а по-друге, дати їм можливість зберігати ці гроші для своєї майбутньої старості", - зазначила міністерка.

Загалом, додала Оксана Жолнович, реформи Мінсоцполітики - це також про бізнес.

"Бюджет мого міністерства - більше ніж 1 трильйон гривень. Це величезний бюджет і це ресурс, який ми спрямовуємо в регіони, для людей, на закупівлю різних послуг - цифрових, соціальних, адміністративних. Переважна більшість цього ресурсу, фактично весь,- це сплата податків від бізнесу", - запевнила глава відомства.

Міністерка додала, що держава намагається змінити адміністрування послуг, щоб дуже раціонально використовувати ці ресурси.

Мінсоцполітики, Жолнович
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 13 декабря 2024
Четверг, 12 декабря 2024
Среда, 11 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023