Жолнович: Законопроєкт про пенсійну реформу передбачає появу накопичувальної пенсії

Законопроєкт про пенсійну реформу в Україні напрацьовується усіма підрозділами для громадського обговорення. Він передбачає кардинальні зміни як в розрахунку солідарної пенсії, так і довгоочікувана поява накопичувальної пенсії.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час виступу на панелі "Стратегії зростання" на GET Business Festival 2024, передає кореспондент Delo.ua.

За словами Жолнович, для бізнесу ця новація дає чималі переваги. По-перше, для кожної людини це можливість мати власний пенсійний рахунок і управляти своїми доходами на старість. "Сьогодні у нас такої можливості немає", - зауважила міністерка.

По-друге, пенсійні накопичення - це колосальний внутрішній інвестиційний ресурс.

"У перший рік це приблизно 400-500 мільярдів гривень, які відповідні фонди спрямують в бізнес, в дешеві довгострокові кредити. Тому що це гроші з довгим лімітом повернення. Ми сплачуємо, але отримуватимемо коли досягнемо пенсійного віку - 60 років. Це прогнозоване отримання коштів, але воно може бути більш дешевим у випадку взаємодії з бізнесом", - наголосила Жолнович.

По-третє, міністерка запевнила, що хвилювання щодо того, що нововведення стане додатковим навантаженням для роботодавців, передчасне.

"3% обов'язкових, які повинен сплачувати роботодавець - поетапно 1, 2 і 3% в кінцевому результаті - оптимізується за рахунок ПДФО, за рахунок податків. Ще 3% ми будемо додавати як держава якщо людина внесе свої додаткові кошти", - пояснила глава Мінсоцполітики.

Таким чином, за її підрахунками, держава залучить на ринок пенсійного страхування додатковий ресурс принаймні 3% від кожної людини.

"А це вже дозволить нам те, що люди тримають сьогодні під подушками, зробити по-перше, працюючим ресурсом для нашого бізнесу, а по-друге, дати їм можливість зберігати ці гроші для своєї майбутньої старості", - зазначила міністерка.

Загалом, додала Оксана Жолнович, реформи Мінсоцполітики - це також про бізнес.

"Бюджет мого міністерства - більше ніж 1 трильйон гривень. Це величезний бюджет і це ресурс, який ми спрямовуємо в регіони, для людей, на закупівлю різних послуг - цифрових, соціальних, адміністративних. Переважна більшість цього ресурсу, фактично весь,- це сплата податків від бізнесу", - запевнила глава відомства.

Міністерка додала, що держава намагається змінити адміністрування послуг, щоб дуже раціонально використовувати ці ресурси.