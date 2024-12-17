Рютте має зустрітися з Володимиром Зеленським 18 грудня, - ЗМІ

У НАТО підтверджують, що серед посадовців, з якими цього тижня планує зустрітись президент України у Брюсселі – генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника НАТО, ім’я і посаду якого не вказують.

За словами співрозмовника, Рютте має зустрітися з Володимиром Зеленським у середу 18 грудня.

"Генеральний секретар зустрінеться з президентом Зеленським у середу. Деякі європейські лідери перебувають у Брюсселі на засіданні Європейської ради, і дехто з них може приєднатися, щоб обговорити подальшу підтримку України, зокрема протиповітряну оборону", – сказав посадовець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в пʼятницю, 13 грудня, підтвердив, що поїде "на зустрічі у Брюсселі", але не уточнив деталей.