Рютте має зустрітися з Володимиром Зеленським 18 грудня, - ЗМІ

У НАТО підтверджують, що серед посадовців, з якими цього тижня планує зустрітись президент України у Брюсселі – генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника НАТО, ім’я і посаду якого не вказують.
За словами співрозмовника, Рютте має зустрітися з Володимиром Зеленським у середу 18 грудня.
"Генеральний секретар зустрінеться з президентом Зеленським у середу. Деякі європейські лідери перебувають у Брюсселі на засіданні Європейської ради, і дехто з них може приєднатися, щоб обговорити подальшу підтримку України, зокрема протиповітряну оборону", – сказав посадовець.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в пʼятницю, 13 грудня, підтвердив, що поїде "на зустрічі у Брюсселі", але не уточнив деталей.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023