Єврорада запровадила санкції за “дестабілізаційні дії росії за кордоном”

Європейська Рада вперше в історії запровадила санкції проти 16 фізичних та трьох юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном.

Як повідомили у пресцентрі Європейської Ради, заходи є відповіддю на “зловмисні дії росії” та її “неповагу до заснованого на правилах міжнародного порядку та міжнародного права”.

Зазначається, що відповідні рамки для подібних санкцій були створені ще 8 жовтня 2024 року, щоб націлити їх на осіб, причетних до дій та політики уряду рф, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, стабільність, незалежність та цілісність, а також міжнародних організацій та третіх країн за допомогою гібридної діяльності різного роду.

Серед гібридних атак, за які запроваджено санкції, були скоординовані інформаційні маніпуляції та втручання.

Під санкції ЄС потрапив підрозділ гру 29155, секретний підрозділ російського військового розвідувального агентства, відомий своєю причетністю до вбивств за кордоном і дестабілізаційних дій, таких як вибухи і кібератаки по всій Європі. Також обмеження поширюються на деяких військовослужбовців цього підрозділу, що діють в Україні, Західній Європі та Африці.

Також Європейська Рада вирішила внести до переліку Панафриканську групу з торгівлі та інвестицій (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement), що є дезінформаційною мережею, яка здійснює проросійські операції прихованого впливу, зокрема в Центральноафриканській Республіці та Буркіна-Фасо, а також засновника цієї групи Харуну Дуамбу (Harouna Douamba).

Крім того, Рада внесла до списку:

інформаційне агентство Африканська ініціатива (African Initiative), яке займається поширенням російської пропаганди та дезінформації на африканському континенті;

головного редактора цього видання і співробітника федеральної служби безпеки росії (фсб) артема куреєва, який бере участь у скоординованих дезінформаційних кампаніях як у Європі, так і в Африці;

та високопоставленого військового гру, який після смерті євгена пригожина взяв на себе керівництво операціями пвк вагнера в Африці.

Окремо у Європейській Раді вказують, що були спрямовані зусилля проти російської кампанії двійник (Doppelganger), що є російською кампанію цифрової дезінформації, спрямовану на маніпулювання інформацією та поширення дезінформації на підтримку російської агресивної війни проти України. Ця кампанія спрямована також і проти країн-членів ЄС, США та України. У цьому контексті було запроваджено санкції проти софії захарової, керівниці департаменту адміністрації президента російської федерації з питань розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури зв’язку, та миколи тупікіна, керівника і засновника російської державної компанії структура.

Санкції також спрямовані проти:

володимира сергієнка;

колишнього парламентського помічника депутата німецького Бундестагу євгена шмідта, який активно співпрацював із російськими розвідниками;

російського підприємця візи мізаєва і його бізнес-партнера і дружини, які відігравали ключову роль в операції російської розвідки проти Федеральної розвідувальної служби Німеччини, в ході якої фсб була передана інформація з високим ступенем секретності.

На сам кінець у Європейській Раді повідомили, що окремо під санкції потрапили “колабораціоністи уряду російської федерації у Франції”, а саме алеся милорадович, російська урядова співробітниця, та анатолій призенко, молдовський бізнесмен, який координував відправлення кількох молдовських громадян до Франції в жовтні 2023 року.

«На визначених сьогодні осіб буде накладено заморожування активів, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти. Крім того, на фізичних осіб також буде поширюватися заборона на поїздки, що не дозволить їм в’їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом», – йдеться у повідомленні.

У Європейській Раді нагадали, що ще 27 червня 2024 року цим вищим органом ЄС були рішуче засуджені всі види гібридної діяльності, які зростають і спрямовані проти ЄС, його держав-членів та партнерів.