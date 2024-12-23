В МОЗ розповіли про випадки, за яких заклади охорони здоров’я можуть надавати платні медичні послуги

З 1 січня 2025 року в Україні набуде чинності постанова Кабміну щодо питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб. В МОЗ розповіли про випадки, за яких заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності можуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, що не покриваються програмою медичних гарантій.

Про це пише УНН.

В яких випадках оплачуються медичні послуги:

- при зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається)

- при наданні медпослуг за договорами з юридичними особами;

- у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту;

- якщо послуги не покриваються Програмою державних гарантій.

Додатково оплачуються послуги в таких випадках:

- надання медпослуг вдома на бажання пацієнта (якщо це не обумовлено його станом);

- можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги;

-перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта.

Усі заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах та розмістити на інформаційних стендах у приміщеннях лікарень повну інформацію з переліком платних медичних послуг із зазначенням їх вартості, а також повний перелік безоплатних медичних послуг, що надаються в межах програми державних гарантій обслуговування населення.

Зазначається, що надання платних медичних послуг має обов’язково оформлятися відповідними підтвердними документами та вноситися до електронної системи охорони здоров’я із зазначенням джерела оплати, а розрахунок здійснюється виключно в безготівковій формі. Заклади охорони здоров’я зможуть самостійно визначати вартість платних медичних послуг.

Разом з тим надання первинної та екстреної медичної допомоги не потребує жодних направлень, вказали в МОЗ. Також без направлення можна звернутись до низки фахівців, зокрема: