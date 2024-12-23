Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

В МОЗ розповіли про випадки, за яких заклади охорони здоров’я можуть надавати платні медичні послуги

94

З 1 січня 2025 року в Україні набуде чинності постанова Кабміну щодо питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб. В МОЗ розповіли про випадки, за яких заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності можуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, що не покриваються програмою медичних гарантій.

Про це пише УНН.

В яких випадках оплачуються медичні послуги:

  • - при зверненні без направлення лікаря (крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається)
  • - при наданні медпослуг за договорами з юридичними особами;
  • - у закладах охорони сектору безпеки і оборони та Державного управління справами тим, хто не належить до прикріпленого контингенту;
  • - якщо послуги не покриваються Програмою державних гарантій.

Додатково оплачуються послуги в таких випадках:

  • - надання медпослуг вдома на бажання пацієнта (якщо це не обумовлено його станом);
  • - можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги;
  • -перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта.

Усі заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах та розмістити на інформаційних стендах у приміщеннях лікарень повну інформацію з переліком платних медичних послуг із зазначенням їх вартості, а також повний перелік безоплатних медичних послуг, що надаються в межах програми державних гарантій обслуговування населення.

Зазначається, що надання платних медичних послуг має обов’язково оформлятися відповідними підтвердними документами та вноситися до електронної системи охорони здоров’я із зазначенням джерела оплати, а розрахунок здійснюється виключно в безготівковій формі. Заклади охорони здоров’я зможуть самостійно визначати вартість платних медичних послуг.

Разом з тим надання первинної та екстреної медичної допомоги не потребує жодних направлень, вказали в МОЗ. Також без направлення можна звернутись до низки фахівців, зокрема:

  • -акушера-гінеколога;
  • -психіатра;
  • -нарколога;
  • - стоматолога;
  • - педіатра;
  • - фтизіатра;
  • - лікаря, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.
МОЗ, медичні послуги
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 23 декабря 2024
Воскресенье, 22 декабря 2024
Суббота, 21 декабря 2024
Пятница, 20 декабря 2024
Четверг, 19 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023