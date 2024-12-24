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ЄС виділяє кошти на обіди для українських учнів початкових класів

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Євросоюз виділяє 65 млн євро на безплатні та здорові шкільні обіди для учнів початкових класів в Україні.

Про це інформує представництво ЄС в Україні у понеділок, 23 грудня.

Передбачається, що кошти скерують на фінансування обідів для 700  тисяч учнів 1-4 класів.

"Ця ініціатива, частина пакета відновлення сумою 150 млн євро, забезпечує покращене харчування, продовольчу безпеку й стабільність для дітей під час війни", – мовиться у повідомленні.

Євросоюз
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