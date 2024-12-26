Через закінчення контракту на транзит газу Україною, рф готова продовжувати експорт газу в Європу іншими маршрутами

росія готова продовжувати експорт газу в Європу декількома маршрутами, оскільки цього року очікується закінчення контракту на транзит палива через Україну.
Про це заявив віце-прем'єр рф олександр новак, якого цитує Bloomberg.
"Влада Києва та Європейського Союзу повинні домовитися про майбутнє транспортування газу, - сказав новак - «Ми, у свою чергу, завжди заявляли, що готові й надалі постачати газ не тільки по існуючому каналу, через Україну».
У виданні нагадують, що припинення поставок через Україну викликає значне занепокоєння для таких країн, як Словаччина, яка значною мірою покладається на ПАТ «газпром» для задоволення попиту, незважаючи на те, що більшість країн Європи відмовляється від російського газу.
росія поставляє газ до Європи різними шляхами. Окрім України, транспортування палива здійснюється відрізком газопроводу «Турецький потік», який проходить через Чорне море. Кожен з двох маршрутів наразі транспортує близько 15 мільярдів кубометрів на рік. Запаси також відправляються в танкерах як СПГ.
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