Експерт: Українцям доведеться витратити на новорічний стіл близько 4000 грн

Українцям доведеться витратити на новорічний стіл до 4000 грн.
Вартість більшості асортиментних позицій у середньому підвищилася на 27-28%. А що стосується овочів, ціни на основні овочі підвищилися на 60-70. Причому різкий стрибок зафіксовано на картоплю, що пов'язано з поганим врожаєм, розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
За словами Пендзина, у зазначену суму близько 4000 грн не входять екзотичні продукти й делікатеси, серед яких червона та чорна ікра, морепродукти, червона риба тощо.
Вартість продуктів наступного року залежатиме від багатьох факторів, серед яких рівень інфляції та врожай. У бюджеті закладено індекс інфляцій у 9,5%. Йдеться про індекс росту споживчих цін. Але це загальний показник, а різні асортиментні позиції дорожчатимуть по-різному.
Яйця подорожчали на 50% - через аналогічну ситуацію з комбікормами. А картопля через посуху та дефіцит у господарствах.
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