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Експерт: Українцям доведеться витратити на новорічний стіл близько 4000 грн

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Українцям доведеться витратити на новорічний стіл до 4000 грн.

Вартість більшості асортиментних позицій у середньому підвищилася на 27-28%. А що стосується овочів, ціни на основні овочі підвищилися на 60-70. Причому різкий стрибок зафіксовано на картоплю, що пов'язано з поганим врожаєм, розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами Пендзина, у зазначену суму близько 4000 грн не входять екзотичні продукти й делікатеси, серед яких червона та чорна ікра, морепродукти, червона риба тощо.

Вартість продуктів наступного року залежатиме від багатьох факторів, серед яких рівень інфляції та врожай. У бюджеті закладено індекс інфляцій у 9,5%. Йдеться про індекс росту споживчих цін. Але це загальний показник, а різні асортиментні позиції дорожчатимуть по-різному.

Яйця подорожчали на 50% - через аналогічну ситуацію з комбікормами. А картопля через посуху та дефіцит у господарствах.

Пендзин
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