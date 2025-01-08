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До чорного списку США потрапила найбільша судоплавна компанія Китаю

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Сполучені Штати Америки внесли до чорного списку найбільшу судноплавну компанію Китаю і двох суднобудівників. Їх підозрюють у ймовірних зв'язках з народно-визвольною армією Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, мова про компанію Cosco Shipping Holdings Co. Її було внесено до чорного списку Федерального реєстру США у вівторок, 7 січня. Попри те, що цей список не передбачає конкретних покарань, він все ж відштовхує певні фірми США від співпраці з цими компаніями.

Також у списку опинились компанії Tencent Holdings Ltd і Contemporary Amperex Technology Co Ltd, та китайська нафтова компанія Cnooc Ltd.

Варто зауважити, що після цього акції Cosco впали на 4,4% в Гонконзі 7 січня, в той час як акції Cnooc впали на 1,6%.

Як пише Bloomberg, таке рішення сигналізує про посилення уваги до морського транспорту і суднобудування, оскільки Дональд Трамп готується повернутися до Білого дому.

США, Китай
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