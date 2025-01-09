В Україні подорожчав автогаз у роздробі, - моніторинг

За перші вісім днів січня автогаз у роздробі подорожчав у середньому на 65 копійок за літр, до 36,03 грн/л. Про це пише enkorr із посиланням на моніторинг Консалтингової групи "А-95".
Найбільше – у середньому на 1,3 грн/л (до 37,99 грн/л) – зросла вартість пального на станціях KLO.
ОККО, WOG, SOCAR, BVS, Mango, Авантаж 7, Олас і Катрал збільшили ціну на автогаз на 1 грн/л.
Вартість пального на UPG зросла на 1,20 грн/л. У решті АЗС автогаз подорожчав у середньому на 20-90 копійок за літр.
Найнижча ціна на газ – 32,29 грн/л – у БРСМ-Нафта у Миколаївській області. На другому місці – Marshal у Житомирській з вартістю 32,39 грн/л.
Основною причиною підвищення цін є зростання акцизних ставок із 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л. Крім того, на вартість автогазу вплинуло збільшення цін у закордонних постачальників.
Оператори вважають нинішній рівень маржі низьким і звертають увагу, що авансовий внесок з податку на прибуток, який мережі почали платити з грудня минулого року, додасть до витрат малопроливних АЗК до 1 грн/л.
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