В Україні подорожчав автогаз у роздробі, - моніторинг

За перші вісім днів січня автогаз у роздробі подорожчав у середньому на 65 копійок за літр, до 36,03 грн/л. Про це пише enkorr із посиланням на моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Найбільше – у середньому на 1,3 грн/л (до 37,99 грн/л) – зросла вартість пального на станціях KLO.

ОККО, WOG, SOCAR, BVS, Mango, Авантаж 7, Олас і Катрал збільшили ціну на автогаз на 1 грн/л.

Вартість пального на UPG зросла на 1,20 грн/л. У решті АЗС автогаз подорожчав у середньому на 20-90 копійок за літр.

Найнижча ціна на газ – 32,29 грн/л – у БРСМ-Нафта у Миколаївській області. На другому місці – Marshal у Житомирській з вартістю 32,39 грн/л.

Основною причиною підвищення цін є зростання акцизних ставок із 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л. Крім того, на вартість автогазу вплинуло збільшення цін у закордонних постачальників.

Оператори вважають нинішній рівень маржі низьким і звертають увагу, що авансовий внесок з податку на прибуток, який мережі почали платити з грудня минулого року, додасть до витрат малопроливних АЗК до 1 грн/л.